«Marquez è una persona cattiva, non faccia come Valentino Rossi»

BURIRAM (Thailandia) – Giacomo Agostini a quota 15. Angel Nieto a 13. Carlo Ubbiali, Mike Hailwood e Valentino Rossi a 9, Marc Marquez a 8. Questi sono i migliori piloti della storia del motociclismo. O almeno, sono quelli che hanno vinto più titoli. Tra questi solo due sono ancora in attività. Tra questi solo uno – e i tifosi del Dottore stanno già facendo gli scongiuri – sembra poter rendere più ricco il suo bottino.

L'ultimo Mondiale conquistato ha avvicinato Marquez ai fenomeni di ogni epoca. Di più, ha fatto preoccupare non poco chi lo precede in classifica. Pure Giacomo Agostini, per anni ritenuto leader imprendibile, ora trema.

Proprio il 77enne italiano ha infatti confidato di ritenere possibile un aggancio o anche un sorpasso dello spagnolo della Honda: «Marc è giovane e ha già vinto moltissimo: può superarmi. Ha molti anni davanti a se; penso vincerà più di Valentino e che il mio primato non sia al sicuro».

La storia si riscrive...

«Marquez è una persona cattiva, non ha rispetto per i piloti più vecchi - ha scherzato l'ex campione con i media spagnoli – Ha una buona moto, un buon team e corre per il marchio più importante del mondo, che gli permette di essere sempre in lotta per il titolo. Non faccia come ha fatto Vale, non cambi».

keystone-sda.ch/STR (PONGMANAT TASIRI)