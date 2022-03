Il difensore ha firmato un quadriennale con il Lugano

LUGANO - Nonostante sia impegnato nei quarti di finale dei playoff, il Lugano non può non pensare anche alla stagione che verrà.

I bianconeri hanno annunciato di aver ingaggiato, con un contratto quadriennale, il difensore Calle Andersson. Il 27enne lascerà dunque il Berna per far ritorno nel club bianconero, dove aveva già giocato nel campionato 2014-15. Queste le parole del GM dell'HCL Hnat Domenichelli: «Calle ha solo 27 anni e pensiamo che un cambiamento di squadra possa essere ciò che gli serve per un brillante futuro».

Ecco il comunicato emesso dal club:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto valido per le prossime quattro stagioni con il difensore di passaporto svedese ma di licenza hockeystica svizzera Calle Andersson (189 cm. x 96 kg.), nato a Malmö il 27.05.1994.

Draftato nel 2012 al quarto turno dai New York Rangers e regolarmente inserito nelle Nazionali giovanili del Paese delle Tre Corone, Andersson ha esordito nel massimo campionato svedese nella stagione 2012/13 con la maglia del Färjestad BK, vestendo poi i colori del suo club di formazione, i Malmö Redhawks.

Nel 2014/15 ha vissuto la sua prima avventura in terra elvetica, giocando 18 partite con lo Zugo e 36 partite con il Lugano di Patrick Fischer. Dopo una stagione e qualche gara in AHL con gli Hartford Wolf Pack, ha poi scelto definitivamente il palcoscenico della National League, legandosi per sei campionati (2016-2022) al Berna con cui ha conquistato due titoli nazionali nel 2017 e nel 2019 e la Coppa Svizzera nel 2021.

Nel suo percorso in National League Calle ha giocato complessivamente 370 partite con un bottino sul fronte offensivo di 166 punti (47 reti, 119 assist).

Queste le parole del General Manager Hnat Domenichelli:

«Siamo felici per il ritorno di Calle a Lugano. Siamo convinti che sia un elemento di qualità in grado di darci una mano come giocatore “right” e di completare con le sue caratteristiche il nostro reparto difensivo. Calle ha solo 27 anni e pensiamo che un cambiamento di squadra possa essere ciò che gli serve per un brillante futuro»".

Imago