Lugano-Zugo, Luca Fazzini potrebbe saltare il terzo round

LUGANO - In occasione di gara-3 in agenda domani sera a Zugo, il Lugano potrebbe dover fare a meno di Luca Fazzini.

Il 27enne attaccante ticinese, uscito malconcio dalla sfida giocata ieri sera alla Cornèr Arena (match che non ha concluso), questa mattina non è sceso sul ghiaccio e le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico. La notizia è stata confermata da Chris McSorley al termine della seduta mattutina. Per gara-3 a Zugo, a livello di import, potrebbe invece scoccare l'ora di Troy Josephs. Il tecnico, per tentare nuove soluzioni e aumentare la pericolosità dalle parti di Genoni, sembra infatti intenzionato a gettare nella mischia il canadese.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)