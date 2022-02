Krüger saluta Zurigo, rientrerà in Svezia

ZURIGO - Ancora qualche mese e Marcus Krüger smetterà definitivamente la maglietta dello Zurigo. Arrivato all’Hallenstadion nel 2019 direttamente dalla NHL, il centro svedese non ha infatti trovato un accordo per il rinnovo del contratto in essere con la dirigenza dei Lions e ha così deciso di tornare in Patria: dalla prossima stagione giocherà con il Djurgardens.

In due anni e mezzo in Svizzera, il 31enne ha totalizzato 71 punti (25 reti e 46 assist) in 119 match.

Imago