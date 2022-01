Nuovo rinnovo per Beat Gerber

BERNA - Niente pensione per Beat Gerber che, come comunicato dal Berna, ancora almeno per un anno continuerà a rimanere sul ghiaccio. Dalla PostFinance Arena hanno infatti fatto sapere che il 39enne difensore - 6 assist in 36 presenze quest’anno - ha rinnovato per altri dodici mesi l’ultimo contratto sottoscritto e che si sarebbe concluso nell’aprile 2022.

Al termine della sua carriera, poi, Gerber non lascerà comunque il Berna. Una volta appesi i pattini al chiodo rimarrà nel club con una funzione ancora da definire.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)