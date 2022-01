Il Lugano ingaggia Marco Müller

LUGANO - Marco Müller, ex Ambrì, tornerà in Ticino per indossare la maglia bianconera. L'attaccante, attualmente in forza ai Tori, si è accordato con il Lugano sino al 2025.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

«L’Hockey Club Lugano aggiunge un nuovo importante strumento alla sua orchestra del futuro prossimo.

La società bianconera ha infatti firmato un accordo triennale, valido per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con l’attaccante Marco Müller, nato a Zuchwil il 21.01.1994.

Elemento in grado di giocare sia all’ala sia al centro, Müller (“left”, 174 cm. x 81 kg.) si è distinto in età giovanile con i colori del Berna con cui ha vinto il titolo nazionale sia nella categoria U17 (a due riprese) sia nella categoria U20.

Dopo aver vestito la maglia della prima squadra degli Orsi fino al termine della stagione 2016/17, contribuendo alla conquista di due campionati (2016 e 2017), l’attaccante solettese ha rivestito per quattro anni un ruolo importante nell’Ambrì Piotta, dove ha evidenziato le sue doti offensive.

L’avventura leventinese si è chiusa la scorsa primavera con il trasferimento allo Zugo. Con i campioni svizzeri in carica Müller ha giocato in questa stagione 27 partite con un bottino di 16 punti.

Complessivamente, è sceso in pista 368 volte in National League, collezionando 61 reti e 81 assist.

Nella sua carriera Müller ha inoltre disputato sia i Mondiali U18 sia i Mondiali U20, indossando nove volte anche la maglia della massima rappresentativa rossocrociata.

Queste le parole del GM Hnat Domenichelli: «Siamo molto felici di aver trovato l’accordo con Marco per i prossimi tre campionati. È un attaccante che farà parte delle prime due linee offensive della nostra squadra, perché può giocare sia al centro che all’ala. Non vediamo l’ora di averlo tra le nostre fila».

TiPress/archivio