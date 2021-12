Il Ginevra brilla e piega (anche) lo Zugo

ZUGO - Colpo grosso del Ginevra, che è andato a fare la voce grossa sul ghiaccio dello Zugo allungando la sua serie positiva. Le Aquile di Cadieux, trascinate da uno scatenato Winnik (tripletta), hanno superato 5-1 i Tori, che non sono andati oltre al momentaneo 1-1 firmato da Müller. Per i granata, oltre al tris dell'attaccante canadese (10', 21', 24'), hanno trovato la via del gol anche Vermin (4-1 al 38') e Filppula (54'). In classifica il Ginevra - tornato in pista dopo lo stop forzato causa Covid - continua la sua risalita ed è ora decimo con 41 punti (sei vittorie nelle ultime sette partite).

Tre punti li ha messi in cassaforte anche il Davos, che ha però faticato per avere la meglio sull'Ajoie, battuto 2-1 a Porrentruy. Dopo le reti di Wellinger (0-1 al 17') e Leduc (1-1 al 42'), è risultato decisivo il gol di Prassl al 55'. In classifica il Davos è quarto con 62 punti (-1 dallo Zugo).

Combattuta anche la sfida dell'Hallenstadion, dove lo Zurigo ha superato all'overtime il Langnau. 3-2 il risultato finale, con Quenneville di fatto decisivo con la sua doppietta (28', 65'). Ai Tigrotti, colpiti anche da Andrighetto, non sono bastate le reti di Pesonen e Salzgeber. I bernesi tornano comunque a casa con un punto, che li porta a quota 32. Lions sesti con 55.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)