«L'anno prossimo voglio la National League, con il Kloten puntiamo alla promozione»

KLOTEN - Bene al Kloten, dove è atterrato in estate e viaggia con una media del 92,9% di parate, benissimo al Ginevra, dove in queste settimane ha giocato in prestito quattro partite (93,3%). Sandro Zurkirchen, chiamato dalle Aquile per far fronte all'emergenza portieri, ha risposto presente dando una grossa mano ai granata di Cadieux, impegnati nella risalita dopo un avvio di stagione tribolato. Sotto contratto con gli Aviatori sino al 2022 - con rinnovo annuale automatico in caso di promozione -, l' ex Ambrì e Lugano sta vivendo un buon momento di forma. «Sto molto bene fisicamente e sono in fiducia, è un piacere giocare più partite possibili», interviene Zuri, che sta macinando chilometri facendo "qua e là" da Kloten a Ginevra.

Le Aquile, per bocca di Cadieux, ci avevano già fatto capire quanto apprezzassero l'aiuto e le prestazioni del 31enne. Anche gli Aviatori però hanno bisogno di lui ed è difficile che, nonostante il buon rapporto tra le società, arrivino a privarsene ancora per molto.

«I club si parlano e valutano settimana per settimana. Vi dico la verità... non so ancora dove giocherò e che porta difenderò nel primo match dopo la pausa per la Nazionale. Ogni soluzione che troveranno mi andrà benissimo. Non è una situazione che mi causa stress o nervosismo».

Sceso in Swiss League dopo l'ultima avventura a Lugano, Zurkirchen ha dato un bel segnale a tutte le squadre di NL che magari avrebbero potuto puntare su di lui.

«È sempre stato un mio obiettivo. Sono arrivato al Kloten con la volontà di dimostrare di essere il miglior portiere di Swiss League e ogni giorno lavoro per questo. Ora mi sto preparando per la parte più intensa della stagione cercando di alzare ancora il livello. Vogliamo fare dei bei playoff e cercare la promozione».

L'ascesa “diretta” in caso di vittoria nei playoff, senza spareggio con la Cenerentola della NL, è un'occasione d'oro.

«Vero. Sappiamo che non sarà facile perché ci sono altre 2-3 squadre molto forti, però l'opportunità è di quelle importanti. Nei prossimi anni, probabilmente, non ricapiterà di salire senza spareggio».

Nel 2022/23 Zuri si vede sulle piste di National League, possibilmente con la maglia degli zurighesi.

«Proprio così. Con il Kloten, dal primo giorno, siamo partiti con questa idea e con ben chiaro il traguardo da raggiungere».

