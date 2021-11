Tornano in pista le ticinesi

ZUGO/LUGANO - Zugo, Zurigo e Davos. Questi gli avversari che attendono l'Ambrì in una settimana che si preannuncia molto impegnativa. I biancoblù come avranno digerito l'incredibile scivolone di sabato contro lo Zugo? Passare dal 4-0 al 4-6 è sicuramente «inaccettabile», come ha sottolineato Luca Cereda al termine del match contro i Tori.

Per i leventinesi - reduci da quattro sconfitte consecutive, sei nelle ultime sette gare - sarà vitale incanalare la rabbia nella giusta direzione, provando a restituire lo sgambetto agli uomini di Tangnes. Non sarà facile, ma Pestoni e compagni hanno il dovere di provarci per dare una sterzata a un momento complicato. Negli ultimi otto confronti diretti con i Tori, i leventinesi l'hanno spuntata una sola volta: questo è forse il momento giusto per cercare d'invertire questa tendenza.

Anche il Lugano è reduce da una sconfitta rocambolesca, ma "al contrario" rispetto a ciò che è capitato ai cugini leventinesi. Venerdì alla Cornèr Arena gli uomini di Chris McSorley sono infatti riusciti a salvare almeno un punto contro il Friborgo, dopo che al 20' il risultato era sullo 0-3 in favore dei Dragoni (vittoriosi 4-3 all'overtime). Seppur nelle ultime partite abbiano mostrato progressi importanti, Fazzini e compagni non sono ancora riusciti a cancellare quei blackout che purtroppo molto spesso sono costati punti preziosi.

Questa sera in riva al Ceresio giungerà un Ginevra in leggera ripresa e reduce da due vittorie di fila. Un bel test per il Lugano, che spera di riuscire ad abbellire la classifica allungando proprio sulle Aquile.

Ti-press (Samuel Golay)