Friborgo e Zurigo masticano amaro in Europa

FRIBORGO - Non c’è stata gloria per il Friborgo nell’andata degli ottavi di finale di Champions Hockey League. Al termine di un match durissimo, i Dragoni hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca davanti al Red Bull Monaco, che ha così ipotecato la qualificazione al turno successivo. In attesa della partita di ritorno della prossima settimana, i tedeschi si sono imposti 4-2 sul suolo svizzero, scappando definitivamente nel secondo parziale, nel quale hanno trovato tre volte la via del gol. Per il Friborgo hanno timbrato il cartellino Mottet e Desharnais.

Complicatissimo sarà pure il ritorno per lo Zurigo, fattosi beffare 3-4 (all’Hallenstadion) dal Rögle. In vantaggio 1-0 e poi 3-1 ma sempre ripresi, gli svedesi hanno trovato il gol decisivo a 31” dall’ultima sirena con Jonsson.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)