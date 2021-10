Niente da fare per l'Ambrì a Zugo

ZUGO - Niente da fare per l'Ambrì in occasione della sua 19esima partita di National League. Dopo l'importante vittoria casalinga maturata martedì contro il Langnau (3-1), i biancoblù si sono infatti inchinati nella serata odierna ai campioni in carica dello Zugo alla Bossard Arena: 2-0 il risultato finale in favore dei locali.

Per l'occasione l'head-coach ticinese Luca Cereda ha optato per l'innesto di Ciaccio fra i pali e di Pezzullo in difesa al posto di Burren, mentre in prima linea d'attacco hanno giostrato D'Agostini, Regin e Kozun. I leventinesi ci hanno provato, ma non sono stati in grado di scardinare il muro difensivo eretto dalla formazione della Svizzera centrale. Così, ai Tori sono stati sufficienti i guizzi di Lander (32') e Martschini (36') nel secondo periodo per portare a casa il successo. Da segnalare lo shut-out del 21enne Luca Hollenstein, nella circostanza preferito a Leonardo Genoni fra le fila dei padroni di casa.

Pestoni e compagni scenderanno nuovamente sul ghiaccio domani sera - sabato 30 ottobre (ore 19.45) - alla Gottardo Arena contro l'Ajoie.

Guida la graduatoria il Bienne (20 match/42 punti), davanti a Friborgo (19/41), Zugo (17/36), Davos (17/34), Zurigo (18/30), Rapperswil (19/30), Losanna (18/27), Ambrì (19/27), Lugano (20/26), Berna (19/22), Langnau (20/20), Ginevra (19/16), Ajoie (17/12).

ZUGO - AMBRÌ 2-0 (0-0; 2-0; 0-0)

Reti: 32' Lander (Djoos, Bachofner) 1-0; 36' Martschini (Kovar) 2-0.

AMBRÌ: Ciaccio; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Pezzullo, Hächler; D'Agostini, Regin, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi.

Penalità: Zugo 1x2'; Ambrì 5x2'.

Note: Bossard Arena 6'903 spettatori. Arbitri: Hürlimann, Sricker; Schlegel, Steenstra.

keystone-sda.ch / STR (PHILIPP SCHMIDLI)