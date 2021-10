Lugano finalmente convincente: vittoria a Rapperswil

RAPPERSWIL - Due vittorie nelle ultime nove gare. Troppo poco, a Rapperswil era lecito attendersi uno squillo dal Lugano. Tramite una prestazione finalmente convincente, la squadra bianconera è tornata al successo espugnando la St.Galler Kantonalbank Arena con il risultato di 3-1.

Per l'incontro in terra sangallese Chris McSorley ha potuto finalmente schierare quattro stranieri, compreso l'ultimo arrivato Hudacek (in linea con Boedker ed Arcobello). Per lo slovacco un esordio con i fiocchi, condito da una doppietta e da tanta speranza che possa essere l'import ideale per la truppa sottocenerina. Ma se il buongiorno di vede dal mattino... Rientrati dai rispettivi infortuni Bertaggia, Josephs ed Herburger, in porta è stato schierato Fatton.

Sono stati i padroni di casa a realizzare la prima rete di serata, dopo soli 3'56''. In powerplay lo svedese Djuse ha trovato una bellissima deviazione su un passaggio al bacio del sempre pericoloso Cervenka. La risposta ospite non si è comunque fatta attendere ed è stata confezionata dal neo-acquisto Hudacek, bravo a rifinire al meglio un'azione insistita dei ticinesi. Nei primi 20' il Lugano ha tenuto bene il ghiaccio mostrandosi diverse volte minaccioso dalle parti di Nyffeler.

Nella prima parte di periodo centrale non è successo molto, con le due contendenti che hanno badato soprattutto alla fase difensiva. Dopo una grande occasione confezionata da Aebischer al 35', il Lugano ha poi trovato il primo vantaggio di serata. Verticalizzazione perfetta di Nodari a lanciare Huadacek che, di potenza, è riuscito a infilare il punto del 2-1, con il quale si è andati al secondo riposo.

In apertura di terzo conclusivo le due squadre hanno potuto beneficiare di un powerplay a testa, ma senza segnare. Al 49' Fatton ha poi neutralizzato un rigore tirato dall'"esperto in materia" Cervenka. Il portiere bianconero ha effettuato un altro grande intervento poco dopo su Lammer, che ha tenuto a galla i suoi.

Nei minuti restanti il Lugano ha retto bene l'urto avversario riuscendo a condurre in porto una vittoria importantissima. Negli ultimissimi secondi è infine giunto il 3-1 di Arcobello, con il Rappi senza portiere.

Una prestazione solida quella fornita sul ghiaccio dei Lakers, una prestazione dalla quale ripartire dopo settimane complicate.

RAPPERSWIL - LUGANO 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Reti: 3'56'' Djuse (Cervenka, 5c4) 1-0; 4'24'' Hudacek (Arcobello, Boedker) 1-1; 37' Hudacek (Boedker) 1-2; 59'56'' Arcobello 1-3.

Lugano: Fatton; Riva, Alatalo; Müller, Nodari; Guerra, Chiesa; Wolf. Boedker, Arcobello, Hudacek; Josephs, Thürkauf, Fazzini; Morini, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Walker, Vedova; Traber.

Penalità: 3x2' Rapperswil; 4x2' Lugano

Note: St.Galler Kantonalbank Arena, 3'021 spettatori. Arbitri: Lemelin, Hürlimann; Schlegel, Kehrli.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)