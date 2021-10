Beauchemin all’Ajoie, ma solo per un giorno

BIASCA - Venerdì di “vacanza” per François Beauchemin, che per una sera non vestirà la maglia dei Rockets.

Come riportato dal Quotidien Jurassien, venerdì il 25enne attaccante canadese (5 gol e 3 assist in 9 match da Razzo) difenderà i colori dell’Ajoie, impegnato alla Ilfishalle di Langnau. Il giorno seguente sarà invece in pista a Zugo, contro l’Academy, indossando la maglia della compagine ticinese.