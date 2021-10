HC Ladies: avvio di stagione scoppiettante

LUGANO - È più che positivo il bilancio stilato dai vertici societari dell'HC Ladies dopo il primo spezzone di campionato. La squadra ticinese si è ben comportata fin qui ottenendo ben sette vittorie e una sola sconfitta. In generale sono però le prestazioni fornite a soddisfare l'ambiente bianconero. Inoltre nei primi cinque posti della classifica marcatori vi sono ben cinque ragazze sottocenerine. Sabato pomeriggio è in programma il big match contro lo Zurigo.

Ecco il bilancio stilato dalla società nel seguente comunicato:

"Dopo 8 partite di Women’s League, HC Ladies Lugano sottolinea il suo brillante e quanto inaspettato inizio di campionato 2021-2022. In effetti, anche se la stagione è ancora giovane, vale la pena prendere il tempo di consultare le varie statistiche comunicate dalle Swiss Ice Hockey e mettere in rilievo il lavoro effettuato dagli allenatori Rogger - Koppinen e dalle prestazioni già raggiunte dalla nostra squadra.

- Con sette partite vinte (due all’overtime più una ai rigori) e una sconfitta, siamo ora al secondo rango della classifica ;

- Squadra con più reti realizzati (46) ;

- Squadra con il più efficiente Power-Play (24,24%) ;

- Squadra con il più solido Box-Play (94,74%) ;

- Squadra meno penalizzata ;

- 5 giocatrici HCLL ai primi 5 posti della classifica dei migliori marcatori (!) ;

- Squadra con maggiore presenza di pubblico alle partite casalinghe.

Coscienti che queste statistiche evolveranno velocemente con il proseguire del campionato, vogliamo però approfittare del momento e complimentarci con la dedizione delle nostre giocatrici che scendono ormai in pista con la solo idea di lottare tutte insieme, unite, per rendere vincente la nostra maglia.

Ricordiamo che non siamo riusciti a colmare i vuoti in panchina lasciati dalle partenze “last-minute” di tre giocatrici svizzere e che per questo rischiamo di soffrire più tardi del nostro roster ridotto.

Bisogna però evidenziare la straordinaria statistica dei “migliori marcatori” che indica la presenza di ben cinque Ladies ai cinque primi posti. La chiave di questi numeri è sicuramente l’apporto della nostra nuova straniera Sidney Morin (28 punti), che favorisce un gioco molto collettivo permettendo così a tutte le altre giocatrici di evolvere al meglio delle loro capacità.

Da notare infine che il nostro cammino continua questo sabato, alla Cornèr Arena alle 15:00, con la partita di cartello contro lo ZSC Lions Frauen. Vi aspettiamo numerosi per portarci ancora più in alto. Livestream via il nostro sito www.hcladieslugano.ch -> canale YouTube".

HC Ladies