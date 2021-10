I Dragoni non fanno sconti all'Ajoie

FRIBORGO - Il Friborgo non fa sconti e si porta in vetta alla National League. I Dragoni, impegnati davanti ai propri tifosi, hanno superato il neopromosso Ajoie, piegato 4-1 in rimonta. Colpiti nel primo tempo da Frossard, i burgundi hanno ribaltato il match grazie alle reti di Marchon (22'), Diaz (38'), Desharnais (55') e Walser (59').

In classifica i Dragoni sono in testa con 26 punti, a +1 sul Bienne, rimasto fermo a quota 25. I Seelanders sono infatti stati sconfitti 5-1 dallo Zurigo, che alla Tissot Arena ha colpito con Sigrist, Pedretti, Hollenstein, Malgin e Kruger. Ai bernesi non è servito il momentaneo 2-1 di Yakovenko.

Continua invece la crisi del Ginevra, finito nuovamente al tappeto. Le Aquile - sul fondo della classifica insieme a Langnau e Ajoie - sono cadute 4-2 sul ghiaccio del Rapperswil. Per i sangallesi a segno Aebischer, Vouardoux, Zangger e Cervenka.

Da segnalare infine il successo del Losanna, che alla Ilfis ha superato 4-3 il Langnau. Per i vodesi, avanti 4-1 al 50', hanno trovato la via del gol Kenins, Bertschy, Fuchs e Gernat. Nel finale i Tigrotti hanno accorciato le distanze con Olofsson e Salzgeber (4-3 al 54'), ma l'assalto finale non ha più cambiato lo score.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)