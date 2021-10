Zehnder out, rientra Müller

ZUGO - Yannick Zehnder ha riportato un infortunio al piede nella sfida di sabato 2 ottobre contro il Bienne. Come comunicato dallo Zugo, l'attaccane sarà out per un periodo che va dalle quattro alle sei settimane.



Dal canto suo Marco Müller dovrebbe ritrovare il ghiaccio in occasione della sfida di Champions League che i Tori giocheranno domani sera sul ghiaccio del Monaco.

Imago