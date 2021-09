Infortunio meno grave del previsto

GINEVRA - Bruttissima tegola per il Ginevra, che rischia di perdere per diversi mesi il suo capitano Noah Rod. L'attaccante delle Aquile non ha terminato l'incontro di ieri in quel di Losanna.

Come riporta la Tribune de Genève si sospetta che il 25enne abbia accusato la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Si attendono comunque i risultati degli esami ai quali il giocatore si sottoporrà in queste ore.

Evidentemente il giocatore non sarà in pista questa sera contro il Lugano.

Aggiornamento: Il Ginevra ha annunciato che il giocatore sarà assente per 3-4 settimane per un infortunio alla parte bassa del corpo.