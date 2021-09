Andres Ambühl eletto MPP

Per il capitano del Davos, premiato come Most Popular Player della scorsa stagione, si tratta del quinto riconoscimento.

Il 37enne Andres Ambühl, sempre apprezzatissimo dai tifosi per il suo spirito battagliero e la sua correttezza sul ghiaccio, è stato incoronato come "Most Popular Player" della stagione 2020/21.