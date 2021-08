Marha al Rappi, Albrecht in Leventina

AMBRì - Ad Ambrì giunge l'attaccante classe 2005 Frantisek Albrecht, miglior marcatore dello scorso campionato U17. In cambio il club leventinese ha girato al Rappi Simon Marha, che ha dunque rescisso il suo accordo con la società ticinese.

Ecco il comunicato emesso dall'Ambrì:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver concluso uno scambio di giocatori con il Rapperswil tra gli attaccanti cechi con licenza svizzera Simon Marha e Frantisek Albrecht.

I biancoblù e Marha hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto valido ancora per questa stagione. Simon, classe 2003, arrivato in Leventina a gennaio 2020, la scorsa stagione ha totalizzato 39 punti (22 gol e 17 assist) in 39 presenze con la maglia degli U20 Elit biancoblù.

In cambio da Rapperswil arriva in Leventina l’attaccante classe 2005 Frantisek Albrecht, che la passata stagione è risultato il miglior marcatore del campionato U17 Elit mettendo a referto 32 gol e 48 assist (80 punti) in 44 partite disputate. Albrecht ha messo la firma su un contratto valido per le prossime 5 stagioni.

La società biancoblù ringrazia Simon, gli augura buona fortuna per il suo futuro e dà il benvenuto a Frantisek".