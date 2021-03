Tre punti per Zugo, Berna e Friborgo

ZURIGO - Nelle altre partite della serata, da registrare i successi ottenuti da Zugo, Berna e Friborgo.

I Tori hanno vinto in trasferta il big-match contro lo Zurigo con il punteggio di 6-2. Per gli svizzero centrali sono andati in rete Shore, Albrecht, Klingberg (doppietta) e Senteler, mentre per i Lions doppietta di Andrighetto.

Nello stesso tempo Berna e Friborgo si sono imposti rispettivamente contro Langnau (5-4) e Ginevra (3-2). Per gli Orsi doppietta di Scherwey, reti di Untersander, Olofsson e Pestoni, per i Tigers gol di Weibel, In-Albon, Schmutz e Sturny. Gli eroi burgundi sono invece stati Bougro, Desharnais e Marchon. Inutili ai fini del risultato le marcature di Tömmernes e Omark.

Guida la graduatoria lo Zugo (110 punti), davanti a Lugano (86), Friborgo (84), Losanna (83), Zurigo (81), Ginevra (78), Bienne (75), Davos (71), Berna 56, Rapperswil 53, Ambrì 47, Langnau 31.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)