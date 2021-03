«Sarà una gara combattuta come tutti i derby. Il rinnovo? Non ne abbiamo parlato»

LUGANO - Riuscirà il Lugano a fare l'en plein di derby stagionali? Fin qui i bianconeri ne hanno conquistati cinque su cinque, sette su sette se si considera i due amichevoli d'inizio stagione.

In aggiunta, e questo è il dato che più conta, Heed e compagni non perdono da sei incontri... «Il trend è molto positivo, ma bisogna andare avanti di questo passo - le parole dell'allenatore Serge Pelletier - Dobbiamo mantenere questo focus anche negli ultimi sei incontri che mancano. I derby sono sempre partite speciali. Vogliamo raggiungere il miglior posizionamento in vista dei giochi con vista sul titolo».

Il coach bianconero si attende un Ambrì diverso dopo le sconfitte patite nei primi cinque derby di regular season? «Sarà una gara combattuta come lo sono tutti i derby. Sicuramente loro vorranno fare molto bene. Per quanto ci riguarda non penso ci saranno grandi novità domani».

Mercoledì all'Hallenstadion il Lugano ha mostrato grande personalità... «A Zurigo i miei ragazzi hanno giocato una grande partita. Ha fatto la differenza la nostra pazienza, abbiamo segnato nei momenti giusti della partita. Il terzo rango? Non è così importante, sappiamo che ci sono tante squadre in pochi posti. Il nostro obiettivo è di terminare al meglio la regular season».

Capitolo contratto: la società si è già fatta avanti? «No, non ancora. Personalmente il focus è al 100% sulla stagione, vogliamo avere successo. La mia preoccupazione è sui miei ragazzi, che vadano sempre al massimo...».

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)