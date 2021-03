Problemi al ginocchio, campionato finito

BERNA - Il Berna non potrà più contare su Thomas Rüfenacht per tutta la stagione. Seguite terapie specifiche e sottopostosi pure a un intervento chirurgico, il 36enne non si è infatti mai del tutto ripreso dall’infortunio al ginocchio subito la scorsa estate. A questo punto per evitare complicazioni maggiori, dopo un campionato da appena 8 presenze, insieme con il club il 36enne attaccante ha deciso di fermarsi per essere al meglio per il prossimo autunno.

Negative, alla PostFinance Arena, sono pure le notizie relative a Eric Blum, fuori per una commozione cerebrale dopo la carica subita da Herzog e difficilmente pronto a tornare in pista in questo mese. Niente hockey a marzo, ma forse ad aprile sì, infine, per Gregory Sciaroni, in ripresa dall’infortunio a un ginocchio.