Quarta sconfitta consecutiva

RAPPERSWIL - Il Lugano sembra soffrire il tour de force con cui si sta confrontando in questo mese di gennaio. Impegnati in terra sangallese, i bianconeri hanno incassato l’ennesima sconfitta (4-2), pagando una prestazione eccessivamente altalenante e poco precisa.

Anche contro il Rapperswil, tra le fila del Lugano si sono fatte sentire le pesanti assenze degli infortunati Heed, Riva e Wolf. Già nel primo periodo infatti, i bianconeri sono parsi particolarmente fragili in fase difensiva, contro i padroni di casa che spesso sono arrivati davanti a Schlegel con troppa facilità. I sangallesi hanno approfittato degli spazi a disposizione e hanno trovato il doppio vantaggio grazie a Moses (11’23”) e Dünner (13’05”). L’uno-due locale non ha però tramortito la banda di Serge Pelletier, che poco più tardi ha diminuito il disavanzo con Arcobello (17’07”), tornato al gol dopo ben 16 giornate di digiuno.

In avvio di periodo centrale la compagine sottocenerina ha tentato di prendere in mano le redini del match, aumentando la pressione sugli avversari. Il punto del pari non ha così tardato ad arrivare, propiziato da uno spunto di Arcobello e capitalizzato da Morini (23’08”). Tuttavia proprio in quello che sembrava il momento migliore per il Lugano, Clark ha messo a segno il 3-2 (27’17”), riportando il Rappi in vantaggio. Schlegel ha poi mantenuto vivi i suoi, parando un rigore a Lehmann poco prima della seconda sirena.

Nell’ultimo periodo i bianconeri hanno tentato in ogni modo di pareggiare, ma non sono stati abbastanza precisi per battere Nyffeler. I sangallesi hanno infine chiuso i conti con Cervenka, che ha infilato il 4-2 nella sguarnita porta sottocenerina (59’32”).

RAPPERSWIL-LUGANO 4-2 (2-1; 1-1; 1-0)

Reti: 11’23” Moses (Egli, Clark) 1-0; 13’05” Dünner (Egli, Clark) 2-0; 17’07” Arcobello (Morini) 2-1; 23’08” Morini (Arcobello) 2-2; 27’17” Clark (Moses, Cervenka) 3-2; 59’32” Cervenka (Moses) 4-2.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Loeffel; Nodari, Chiesa; Ugazzi, Antonietti; Traber, Villa; Bodker, Arcobello, Fazzini; Morini, Lajunen, Lammer; Suri, Herburger, Bürgler; Romanenghi, Sannitz, Walker.

Penalità: Rapperswil 6x2’; Lugano 3x2’.

Note: St.Galler Kantonalbank Arena, zero spettatori. Arbitri: Mollard, Nikolic, Ambrosetti, Stuber.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)