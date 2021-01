Interrotta la (dolorosa) serie negativa

AMBRÌ - Grintoso, attento e finalmente concreto, l’Ambrì ha piegato 5-0 il Friborgo, mettendo fine a una striscia negativa lunga cinque incontri.

A secco di gioie dal 6-2 casalingo rifilato al Davos l’8 dicembre, i biancoblù hanno voltato pagina regolando con merito una delle protagoniste del campionato. Al contrario dei leventinesi, i Dragoni erano in serie positiva da cinque turni, in grande salute e orgogliosamente secondi della graduatoria. Eppure alla Valascia hanno a lungo recitato solo da comprimari. Sono partiti senza troppa verve e ritmo, si sono mostrati svagati, non hanno graffiato. Hanno probabilmente peccato di superbia; pagando per questo un prezzo carissimo. Pur senza essere sfavillanti, ma attaccando con ordine e grande voglia e difendendosi con gli artigli, i ticinesi hanno infatti prestissimo impresso il loro marchio sulla sfida.

Lo hanno fatto con Rohrbach, che ha timbrato un primo tempo di marca quasi totalmente sopracenerina, e pure con Flynn e Kneubuehler, che in apertura e chiusura di secondo parziale hanno punito le lacune dei rivali. Nel terzo terzo il Friborgo ha cominciato davvero a giocare ma, costretto a sbilanciarsi, è inevitabilmente finito ancora trafitto. A chiudere i conti ci ha pensato Zwerger il quale, in situazione di inferiorità numerica, al 47’06” ha messo in cassaforte il risultato. A quel punto gli ospiti hanno mollato e l'Ambrì ha così potuto dilagare, trovando con Hächler (al primo gol stagionale) il punto del definitivo 5-0.

Ingrassata la classifica, i ticinesi sono ora attesi dalla delicatissima trasferta di Berna. Martedì, in casa di una squadra che non sa più vincere, dovranno dimostrare di aver una volta per tutte imboccato la giusta via.

AMBRÌ-FRIBORGO 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

Reti: 17’23” Rohrbach (Novotny) 1-0; 25’41” Flynn (Nättinen) 2-0; 38’57” Kneubuehler (Dotti) 3-0; 47’06” Zwerger (Kostner) 4-0; 53'16" Hächler (Müller) 5-0.

AMBRÌ: Ciaccio; I.Dotti, Fora; Ngoy, Fohrler; Z.Dotti, Hächler; Pinana; Zwerger, Flynn, Nättinen; Müller, Novotny, Rohrbach; Grassi, Kostner, Trisconi; Mazzolini, Goi, Neuenschwander; Kneubuehler.

Penalità: Ambrì 4x2'; Berna 2x2'.

Note: Valascia, 0 spettatori. Arbitri: Stricker, Hürlimann, Cattaneo, Kehrli.

Ti-press (Samuel Golay)