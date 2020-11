Il Losanna non lascia scampo ai Dragoni

FRIBORGO - Continua la marcia del Losanna, che passa anche alla BCF Arena (2-1) e infila la settima vittoria consecutiva in campionato. Dopo aver maltrattato i Dragoni a domicilio (6-1 martedì), questa sera i vodesi si sono imposti di misura, intascando comunque la posta piena. Volato sul 2-0 grazie a Conacher (30') e Bozon (42'), il Losanna ha respinto gli assalti del Friborgo, che non è andato oltre il 2-1 siglato dal cecchino Julien Sprunger (43'). In classifica i vodesi sono secondi con 28 punti, i Dragoni terzi a quota 24.

Pioggia di reti invece a Rapperswil, dove il Davos di Wohlwend ha trovato il terzo successo stagionale (in 9 match). 7-5 il risultato finale, con i grigionesi che - dopo aver rimontato l'1-0 di Clark in avvio - hanno sempre controllato l'incontro tenendo i sangallesi a debita distanza. Per i gialloblù da segnalare anche la doppietta dell'inossidabile Joe Thornton, che ha firmato il 6-3 al 35' e il 7-4 al 53'.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)