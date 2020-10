I bianconeri passeggiano

ROMANSHORN - Tutto facile per il Lugano nel match valido per i 1/16 di finale di Coppa Svizzera. Dopo che era slittata in due occasioni a causa del coronavirus, la sfida si è finalmente potuta disputare questo pomeriggio in quel di Romanshorn.

Opposti ai Pikes Oberthurgau, compagine di Prima Lega, i ticinesi si sono imposti con il larghissimo punteggio di 11-1. Per l'occasione Serge Pelletier ha schierato Fadani tra i pali, spazio inoltre a Ugazzi e Haussener (richiamato dai Rockets).

I bianconeri hanno iniziato la contesa incassando l'1-0, firmato da Huber. Questo è però stato un caso isolato in una partita dominata dal Lugano e capovolta dalla tripletta di Kurashev, la doppietta Carr e dai gol di Antonietti, Morini, Lammer, Boedker, Loeffel ed Herburger.

L'avversario che i ticinesi si troveranno di fronte agli ottavi è già noto e sarà lo Zurigo.

PIKES OBERTHURGAU-LUGANO 1-11 (1-3, 0-2, 0-6)

Reti: 4'24'' Huber (Jeitziner, Malici) 1-0; 5'08'' Antonietti (Ugazzi) 1-1; 6'32'' Kurashev (Antonietti) 1-2; 10'47'' Morini (Romanenghi, Antonietti) 1-3; 32'58'' Lammer (Loeffel) 1-4; 35'58'' Carr (Kurashev) 1-5; 46'03'' Boedker (Kurashev) 1-6; 51'30 Kurashev (Walker) 1-7; 54'53'' Carr (Arcobello); 56'09 Loeffel (Haussener, Boedker) 1-9; 56'24'' Herburger (Bürger, Loeffel) 1-10; 58'53'' Kurashev (Fazzini) 1-11.

Lugano: Fadani; Riva, Heed; Wolf, Loeffel; Chiesa, Nodari; Ugazzi, Antonietti; Carr, Arcobello, Fazzini; Haussener, Kurashev, Boedker; Lammer, Herburger, Bürgler; Romanenghi, Morini, Walker.