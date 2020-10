Rinnovi pesanti a Bienne

BIENNE - Oltre a un presente importante, il progetto Bienne punta a un futuro luminoso fatto di ambizione e competitività.

Per questo, per confermarsi ad alti livelli e crescere ancora, i bernesi hanno “blindato” a lunghissimo termine due dei loro difensori: Kevin Fey e Janis Jérôme Moser. Il primo, 29enne alla dodicesima stagione di National League, ha sottoscritto un quadriennale che scadrà nell’aprile 2025. Il secondo, 20enne in rampa di lancio (ma con già 100 gare di NL in bacheca), ha invece firmato un triennale che si estinguerà nel 2024.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)