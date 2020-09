Ronchetti: basta hockey

LUGANO - A soli 28 anni Massimo Ronchetti ha deciso di appendere i pattini al chiodo. Lo ha reso noto il difensore ticinese sul proprio profilo Instagram.

Queste le parole con le quali il diretto interessato ha ufficializzato la scelta... "Come in molti già sanno, ho deciso di porre fine alla mia carriera come professionista e continuare i miei studi nell’ambito dell’economia a Londra. È stata una decisione che avevo iniziato a maturare già durante la scorsa difficile stagione. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo percorso!".

In totale Ronchetti ha disputato 220 gare in National League (con le maglie di Lugano, Davos e Langnau), totalizzando 15 punti. Nelll'ultimo campionato ha giocato 10 gare con i bianconeri e 17 con i Rockets.

TiPress