In casa Rockets giocati 60’ intensi

BIASCA - Buona la prima per l’Ambrì, che ha ufficialmente cominciato la nuova stagione giocando - e vincendo - alla Raiffeisen BiascArena.

In attesa di capire cosa deciderà la prossima settimana il Consiglio Federale (e di conseguenza che tipo di annata sarà), i biancoblù sono scesi sul ghiaccio di Biasca, dove hanno battuto 3-1 i Ticino Rockets. Un match che Luca Cereda ed Eric Landry hanno “usato” per valutare la condizione dei loro ragazzi e per fare le prime prove al loro gioco, si è consumato su buoni ritmi e ha fatto registrare le reti di Kneubuehler, Schwab, Novotny e Trisconi.

I Rockets torneranno in pista domani sera quando, ancora in casa, incroceranno il Lugano. L’Ambrì disputerà invece la prossima amichevole alla Lonza Arena di Visp: venerdì 14 agosto è in programma la sfida ai vallesani.

Ti-press (Samuel Golay)