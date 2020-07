L’HCL per la tutela e la difesa degli animali

Il Lugano hockey ha emesso un comunicato riguardante la campagna #FORZALUGANOFORZA, che ha abbracciato nella giornata odierna il mondo degli animali.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

"La campagna #FORZALUGANOFORZA dell’Hockey Club Lugano ha abbracciato oggi il mondo degli animali, valorizzando l’attività di un’associazione no profit che intende colmare le lacune esistenti nel Canton Ticino in ambito di tutela e difesa degli animali. Nata nell’estate del 2019 dall’incontro tra una giornalista, un’assistente di farmacia e un avvocato, l’ATDA (Associazione Tutela e Difesa Animali) ha sede a Lugano e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare e dare maggiore consapevolezza del diritto e del benessere degli animali.

Le attività concrete di ATDA sono attualmente soprattutto la consulenza legale gratuita, il supporto nel pagamento delle spese veterinarie per le famiglie bisognose e il sostegno per il ricollocamento dei cani. Il difensore bianconero Romain Loeffel ha passeggiato oggi lungo il fiume Cassarate con due tra i fondatori dell’ATDA, la presidente e giornalista di Radio 3i Lolly Camen e il segretario e avvocato Christopher Jackson. È stata l’occasione perfetta per mettere a fuoco i diversi progetti dell’ATDA per il futuro tra cui la creazione di un box di quarantena in Ticino per gli animali importati ancora sprovvisti di vaccino o microchip.

A supporto dell’ATDA l’Hockey Club Lugano vuole inoltre accogliere una sfida insolita, il cui partner di gioco sarà il tifoso. Con l’aiuto di Romain Loeffel, in questo caso difensore dell’amico a quattro zampe, l’HCL chiederà nei prossimi giorni ai propri sostenitori tramite i suoi canali di comunicazione di mostrare il loro amore per gli animali e aprire la porta di casa per un’adozione. Il cagnolino e l’adottante resteranno legati alla famiglia bianconera attraverso una piacevole sorpresa.

Queste le parole del difensore bianconero dopo la passeggiata con Lolly, Christopher e il vivace cagnolino Blacky: «Spero fortemente che i nostri tifosi prendano contatto con i responsabili dell’ATDA per l’adozione di Blacky che è un cagnolino gioioso e desideroso di trovare finalmente una persona come punto di riferimento per la vita».

Maggiori informazioni sull’Associazione Tutela e Difesa Animali sono consultabili sul sito www.atda.ch.

HCL