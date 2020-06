Trasferimenti bloccati per tutta la stagione

ITTIGEN - Niente novità per quanto riguarda salary cap o numero di stranieri. I due punti caldi, quelli che più avrebbero potuto segnare il futuro del nostro hockey, sono stati discussi ma non hanno portato a decisioni definitive. Queste saranno prese nei prossimi mesi. La riunione di Lega tenutasi a Ittingen non ha stravolto i capisaldi di questo sport; ha però “indicato” la via in questa situazione complicata, che ha spinto a bloccare l’assegnazione del titolo come anche promozioni e retrocessioni tra le varie serie.

L’unica scelta forte fatta dai rappresentanti dei club riguarda il blocco ai trasferimenti fino al termine del prossimo campionato. I giocatori che hanno già un contratto in essere non potranno firmare (né essere contattati, bandite quindi le trattative) da club terzi fino all’aprile 2021. Rimarranno invece validi gli scambi o i trasferimenti “accettati” da entrambe le società.

TiPress (foto d'archivio)