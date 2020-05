«Una formula sensata, regular season più incandescente»

GINEVRA - Quella di ieri è stata una giornata di cambiamenti per l'hockey rossocrociato. Le formazioni che chiuderanno la stagione regolare tra il settimo e il decimo posto si affronteranno in una serie “best-of-3”: le vincenti accederanno poi ai giochi con vista sul titolo. L'eventuale relegazione? Cancellata...

«Mi piace questa formula, rende la lotta per i playoff ancor più incandescente - le parole dell'ex difensore dell'Ambrì Marc Gautschi - Con la cancellazione dei playout e l'introduzione di questa novità sono convinto si sia scelto d'intervenire nel giusto modo. Sarebbe infatti molto triste se già a dicembre tre squadre si trovassero tagliate fuori: il rischio per loro sarebbe quello di perdere tanti soldi derivanti dalle entrate del pubblico».

Senza playout ne risentirà anche lo spettacolo? Tante squadre, soprattutto le più piccole, saranno meno incentivate a spendere... «Domanda da un milione di franchi. Sicuramente anche le partite dei playout generano tanti incassi per le società coinvolte, ma pure spettacolo. Forse sì, alcuni club spingeranno molto di più sui giovani. Sono però dell'avviso che, vista la crisi con cui probabilmente molte società saranno confrontate, è stata la scelta giusta».

Capitolo stranieri: come vedresti l'aumento a otto con le licenze svizzere che diventerebbero di fatto "nulle"? «È una questione molto delicata, io non sono favorevole. In passato i club hanno investito molti soldi per far crescere un determinato giocatore che, da un momento all'altro, da svizzero diventerebbe straniero. Non è giusto».

TiPress