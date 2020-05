Nella prossima stagione Justin Krueger giocherà in biancorosso

LOSANNA - La carriera di Justin Krueger dovrebbe continuare a Losanna. Secondo quanto riportato da Jérôme Reynard, il difensore si sarebbe infatti accordato con i Leoni biancorossi fino al termine della prossima stagione.

In National League, il 33enne ha giocato solo con il Berna, del quale ha vestito la casacca nel 2010/11 e – ininterrottamente – dal 2013 (440 match, 80 punti). Completate le giovanili con il Davos, Krueger ha anche vissuto due significative esperienze in Nord America: quattro anni alla Cornell University in NCAA e due anni ai Charlotte Checkers in AHL.

Keystone (foto d'archivio)