Goi e Dal Pian: ancora Ambrì

AMBRÌ - Altri rinnovi in casa Ambrì. Dopo quelli di Ngoy, Pinana,Trisconi, Kneubuehler e Rohrbach - annunciati nei giorni scorsi - oggi è toccato Tommaso Goi e Giacomo Dal Pian. Il primo ha firmato un accordo annuale, il secondo biennale (più opzione).

Ecco il comunicato dell'Ambrì

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver rinnovato i contratti degli attaccanti Tommaso Goi e Giacomo Dal Pian.

Il club leventinese ha trovato l’accordo con il centro Tommaso Goi per il rinnovo del contratto sino al termine della stagione 2020/2021. Il classe ’90 ha collezionato 153 presenze con la maglia biancoblù, condite da 5 gol e 14 assist.

L’accordo con Giacomo Dal Pian prevede la cancellazione dell’opzione a favore della società per la prossima stagione trasformandola in un nuovo accordo biennale con un’opzione in favore del club per un’ulteriore stagione. Il centro classe ’93 in carriera ha collezionato 160 presenze in National League ed ha messo a referto 10 gol e 14 assist.

Il DS dell’HCAP Paolo Duca si è espresso così: “Tommo ha compiuto un ulteriore passo in avanti ed è reduce dalla sua miglior stagione in National League. Jack ha digerito molto bene il cambiamento di categoria e si è rivelato molto prezioso anche nelle situazioni speciali. Grazie alla loro umiltà, dedizione ed abnegazione per la squadra hanno ampiamente meritato il rinnovo contrattuale".

TiPress