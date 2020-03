Il Berna acquista Brithén e Sterchi

BERNA - Con il campionato ormai fermo da tre settimane, il Berna sta programmando la stagione 2020-21.

È da vedere in questo senso l'innesto dell'attaccante svedese Ted Brithén: il 29enne - che si è legato alla squadra della capitale per i prossimi due anni - è reduce da una stagione con il Rögle (SHL), con il quale ha messo a bilancio 37 punti (15 reti) in 33 incontri. In totale nel massimo campionato svedese il neoacquisto degli Orsi ha totalizzato 251 punti in 407 partite.

Se si eccettua una piccola parentesi in OHL nel 2009-10 (nove partite) questa per Ted Brithén sarà la prima esperienza estera.

Il Berna ha pure reso noto l'innesto di Simon Sterchi, reduce da una stagione positiva con il Langenthal (36 punti in 36 match). Qualora non riuscisse a trovare posto in squadra, l'accordo prevede che il giocatore potrà essere girato al Visp.