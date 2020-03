Lugano, iniziativa originale: tifosi "presenti" anche a porte chiuse

LUGANO - Il Lugano, in attesa di capire quale sarà il futuro della stagione 2019/20 - venerdì è prevista un'Assemblea straordinaria a Ittigen -, invita i suoi tifosi a far sentire il proprio calore tramite un cartellone, uno striscione, una bandiera, o qualsiasi altra forma di sostegno. Una volta realizzata questa forma alternativa di supporto, i fan potranno consegnarla al club presso lo Shop 41 per far sì che venga esposta tra le mura della Cornèr Arena durante gli impegni casalinghi dei playoff.

Ecco il comunicato del club bianconero:

«I playoff non saranno gli stessi senza il supporto di voi tifosi, ma noi Luganesi vogliamo distinguerci in questo momento difficile e proporre forme alternative di supporto alla squadra durante la sfida con i Lions di Zurigo.

Per farlo invitiamo ogni tifoso che vuole far sentire il proprio calore alla squadra a preparare un cartellone, uno striscione, una bandiera, o qualsiasi altra forma di sostegno e consegnarcela per far sì che venga esposta tra le mura della Cornèr Arena durante gli impegni casalinghi della post-season.

Consegnare il proprio striscione è molto semplice, basta recarsi presso lo Shop 41 dal lunedì al venerdì tra le ore 11.30 e le 14.00 o tra le 17.30 e le 19.00, oppure il sabato tra le ore 13.00 e le 17.00.

Ricordatevi di firmare il vostro striscione con nome e mail in modo da essere contattati a fine stagione per ritirarlo e per partecipare al concorso che premierà i tre supporters più originali con la maglia ufficiale utilizzata e firmata dal vostro giocatore preferito.

Approfittiamo di questa apertura straordinaria dello Shop 41 per garantirvi il 40% di sconto su ogni acquisto. Facciamo vedere a tutta la Svizzera che anche nei momenti più difficili i bianconeri non mollano mai!».