Lugano, troppi sbagli: anche il Lucerna fa festa a Cornaredo

Colpito ma non affondato, il Lugano ha reagito con ordine riuscendo - al contrario di quanto fatto con il Be’er Sheva, per esempio - ad aumentare il ritmo del proprio gioco. E la pressione portata sulla difesa biancoblù ha partorito un sacrosanto rigore (50’). Tutto a posto? Per nulla: Celar ha maldestramente sbagliato e il risultato - tenendo anche conto dell’immediato gol annullato a Kadak e soci - non è cambiato. Sono passati i minuti, è salita la pressione - che dopo un altro grosso errore di Celar ha toccato picchi altissimi - ma la truppa di Mattia Croci-Torti non ha mollato. E per questo è stata premiata. Con un gran gol (75’), Ziegler ha infatti trovato un pareggio a un certo punto parso lontanissimo. Tra colpe e sfortune varie, ai bianconeri targati 2022/23 al momento nulla sta tuttavia girando per il verso giusto. Ecco così che all’85’, per “colpa” di Beloko, un pari prezioso si è trasformato in un rovescio amarissimo.