Quadriennale a Lugano per Hicham Mahou

LUGANO - Innesto di qualità per il Lugano, che ha raggiunto un accordo con il francese di origini marocchine Hicham Mahou. Esterno “offensivo”, il 23enne arriva in Ticino direttamente dal Losanna dove, nell’ultima stagione, ha totalizzato 2 reti e 3 assist in 34 presenze. L’ex vodese ha sottoscritto un contratto quadriennale.