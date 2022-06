Biennale firmato, Chacón rinforza il Bellinzona

Trequartista o esterno dal piede raffinatissimo e dalla grande rapidità, il 21enne uruguaiano è reduce da un’esperienza non indimenticabile in MLS al Minnesota United. In patria però, tra Danubio e Liverpool, ha già avuto modo di mettersi in mostra. Prova delle sue qualità è inoltre data dalle quasi 50 presenze con le selezioni giovanili dell’Uruguay, di cui ha difeso i colori anche nel Mondiale U20.