MADRID - Il calcio ultra difensivo di Diego Simeone deve spesso fare i conti con feroci critiche. Perché noioso, perché poco spettacolare. L'ultimo "assaggio" del modo di giocare poco attrattivo dell'Atletico lo abbiamo avuto nel quarto di finale di Champions League contro il Manchester City, dove Joao Felix e compagni soltanto in rarissime circostanze si sono affacciati pericolosamente in zona offensiva.

Tutti a criticare il "Cholo"? No, anzi. A difendere a spada tratta il tecnico del club iberico ci ha pensato l'ex Liverpool Jamie Carragher. «Mi piacerebbe vedere un allenatore come Simeone in Premier League - le parole del 44enne al Telegraph - Chi critica lui e l'Atletico puzza di ipocrisia. Perché una partita di calcio dovrebbe essere un confronto fra santarellini? Credo che il tecnico dell'Atletico Madrid si ritirerà molto prima che il mondo del calcio cominci ad apprezzarlo».

Sempre secondo Carragher, che con i Reds ha vinto la Champions nel 2005, c'è una strana tendenza nel mondo del calcio. «Si esprime disgusto per le squadre e gli allenatori che giocano al limite. Ed è difficile trovare un punto di incontro con chi si ritiene inorridito oppure offeso dall'approccio dell'Atletico. Non capisco cosa pretendano i tifosi di calcio da una partita. Non credo che ci sia di meglio di un confronto fra due filosofie distanti fra loro. Anche Klopp e Guardiola giocano in modo diverso eppure hanno etichettato come bellissima la sfida fra Liverpool e City. Il calcio sarebbe molto noioso se tutti gli allenatori giocassero allo stesso modo».

keystone-sda.ch / STF (Manu Fernandez)