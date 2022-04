Sospirone Inzaghi

MILANO - Tanta fatica, la vetta persa in favore dei cugini del Milan, un’infinità di critiche… a fine inverno l’Inter ha vissuto un momento difficilissimo. “Si è persa”, ripetevano in tanti. Forse. Di sicuro ora si è ritrovata. Rilanciatasi con il successo, sofferto ma pesantissimo, ottenuto la scorsa settimana in casa della Juventus, la Beneamata è infatti tornata a strillare la sua voglia di scudetto. Lo ha fatto, ieri, controllando senza troppi problemi un Verona pericoloso.

«La nostra testa si era fatta pesante - ha provato a spiegare Simone Inzaghi lanciando una settimana di lavoro che culminerà con la sfida di venerdì allo Spezia - la mia fiducia non è mai venuta meno, ma quella dei ragazzi… la vittoria di Torino ci ha dato una grande spinta dopo un periodo nel quale i risultati non arrivavano. Le critiche che ho subito? Fa parte del lavoro, ci stanno: so che questa è una panchina molto importante, è un ruolo molto complicato».

