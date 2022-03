Sanchez risponde a Bremer: un punto a testa per Inter e Torino

TORINO - Salvata in extremis da un gol di Sanchez, l'Inter non è comunque andata oltre l'1-1 sul campo del Torino nel match della 29esima giornata di Serie A.

I nerazzurri, che devono ancora recuperare una partita (quella col Bologna), scivolano così al terzo posto a -4 dalla capolista Milan e a -1 dal Napoli. Finiti sotto al 12' in virtù del gol di Bremer (a segno in mischia su azione di calcio d'angolo), la squadra di Simone Inzaghi ha rischiato grosso al 36', quando un intervento in ritardo di Ranocchia su Belotti ha fatto gridare al rigore (non concesso).

Nella ripresa e in particolar modo nel finale, l'Inter si è gettata in avanti con insistenza in cerca del pari, ma all'89' il gol sciupato da Dzeko sembrava destinato a far calare il sipario sul match. Ed invece, in pieno recupero, Sanchez - su assist dello stesso Dzeko - ha trovato il definitivo 1-1.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)