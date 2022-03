Lazio padrona in casa del Cagliari

CAGLIARI - Bel successo esterno per la Lazio, regalatasi tre punti pesanti andando a fare la voce grossa a Cagliari.

Nel match valido per la 28esima giornata di Serie A, i biancocelesti si sono imposti 3-0, passando presto in vantaggio con Immobile (al 19’, su rigore) e chiudendo in seguito i conti con Luis Alberto (42’) e Felipe Anderson (62’). Ispirati ma non concreti, i sardi sono così stati costretti a masticare amaro dopo sei risultati utili consecutivi. Subito in piedi dopo la sconfitta patita contro il Napoli, la Lazio ha invece accelerato, avvicinandosi a Roma e Atalanta, al momento le squadre che occupano gli ultimi due posti “europei” della classifica.

keystone-sda.ch (Fabio Murru)