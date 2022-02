Tre punti per la Roma a La Spezia

LA SPEZIA - Nonostante la superiorità numerica per l'intero secondo tempo, la Roma di José Mourinho ha dovuto attendere fino al 99' per avere ragione dello Spezia. È stato un rigore trasformato da Abraham in pieno recupero a togliere le castagne dal fuoco per i giallorossi, che hanno così evitato il quarto pareggio di fila.

Con i tre punti incamerati in Liguria, la Roma ha raggiunto al quinto posto l'Atalanta a quota 44 punti. I bergamaschi hanno però due gare in meno.

keystone-sda.ch (Tano Pecoraro)