Lugano: successo&sorrisi

LUGANO - Tre punti, per la classifica e per il morale. Con una prova estremamente pratica il Lugano ha regolato il Servette e se li è regalati. E ora può guardare con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione.

«Questa è una grandissima vittoria - ha spiegato mister Croci-Torti - una vittoria del cuore. Del carattere soprattutto, quando vinci in una serata dove è mancata la lucidità. Ci sono questi momenti nel calcio, possono succedere, ma abbiamo dimostrato tanto cuore. Il Servette nel secondo tempo non è poi stato irresistibile, anche se rimane una squadra con tanta qualità, soprattutto in attacco. Ho stravolto la squadra dopo 20 minuti e sono contento che la mia fiducia sia stata ripagata in campo. Abbiamo mostrato grande carattere, è stato un successo sofferto, ma questa è stata una di quelle partite che vinci con piacere. È un periodo dove non siamo lucidi, ma queste partite aiutano a risalire la china. Non è un calcio spumeggiante, ma per vincere abbiamo dovuto soffrire. Il Servette ci ha sorpreso con un tipo di gioco diverso, ma con il cambio di sistema la squadra mi è sembrata migliorata. Penso che anche Geiger, l’allenatore del Servette, non si aspettasse una mia così veloce reazione. Ogni tanto bisogna fare questi cambiamenti. Ci e mancata la lucidità nelle transizioni. Sabato scorso abbiamo preso due reti ed ero triste, oggi sono un allenatore felice perché due reti le abbiamo fatte noi. Il rigorista? Niente di nuovo, ho scelto Celar. Ho parlato con Ziegler e Maric e il rigorista designato era lui. Era importante far tirare il rigore a un attaccante per dargli nuovamente fiducia».

«Non è stata la partita più bella che abbiamo giocato - ha sottolineato anche Ziegler - ma il carattere è stato eccezionale. È stato un incontro combattuto; peccato per i fischi dei tifosi quando giochiamo la palla indietro. Devo dire che questo ci disturba. È un peccato perché questo tipo di gioco ormai lo fanno tutti. Questa vittoria ci dà fiducia: quando perdi poi l’ambiente è un po' pesante, così invece possiamo allenarci tranquilli. Vincere è importante».

Ti-press (Alessandro Crinari)