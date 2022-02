Il Bellinzona pesca in Argentina

BELLINZONA - Il via della seconda parte di campionato è ormai vicino (domenica, ore 14.30, al Comunale arriverà il Basilea U21), il Bellinzona non ha in ogni caso ancora chiuso il suo mercato. All’ombra dei castelli sono infatti pronti ad aggiungere un “puntello” a una difesa che, nel 2021, non sempre si è dimostrata impermeabile.

I granata sono sul punto di accordarsi - la firma sarà su un contratto biennale - con l’argentino Isaac Monti, attualmente impegnato con la seconda squadra del Boca Juniors. Formatosi calcisticamente nel Settore giovanile degli Xeneizes, nella stagione 2019/20 il 24enne ha militato nell’All Boys, con il quale ha preso parte al campionato di Primera Nacional.

Ti-press (Samuel Golay)