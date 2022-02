Un gran gol di Haile-Selassie regala la vittoria al Lugano, Lucerna ko

LUGANO - Dopo la bella ma sfortunata prestazione di Berna, oggi il Lugano andava a caccia a Cornaredo del primo successo del girone di ritorno. Per abbellire la classifica e continuare a rimanere agganciato al treno dei primi tre posti. Missione compiuta per i bianconeri, vittoriosi per 2-1 sul Lucerna, ultima della classe.

Per la sfida odierna Mister Croci-Torti ha ritrovato tre pedine fondamentali del suo scacchiere come Custodio, Sabbatini e Maric (tutti titolari).

Il primo squillo della partita è arrivato da Lovric, autore al 17' di una grande conclusione che non ha però superato un attento Müller. Il preludio al gol del vantaggio? Proprio così. Tre minuti più tardi Lavanchy ha infatti risolto al meglio una situazione caotica davanti al portiere ospite, infilando l'1-0. Vantaggio che avrebbe potuto diventare doppio al 28', minuto in cui la traversa ha detto no a un colpo di testa di Maric.

Quando il Lugano già pregustava il tè caldo di fine primo tempo, la compagine di Mario Frick ha trovato il pari in maniera totalmente casuale tramite un tiro che ha sorpreso Saipi, partito dal piede di Drager. 1-1 e tutto da rifare.

Nel secondo tempo la partita non ha offerto granché, con le due squadre che hanno faticato a crearsi delle occasioni interessanti in zona offensiva. Fino all'83', quando una bellissima conclusione incrociata del neo-acquisto Haile-Selassie ha riportato in avanti la truppa del Crus. Nei minuti restanti i ticinesi non hanno rischiato praticamente nulla e al 90' hanno così potuto festeggiare i tre punti.

Con questa vittoria il Lugano - che ha dunque lanciato al meglio l'impegno di giovedì contro il Thun in Coppa - è salito a quota 33 punti, a -3 dall'YB (fermato in maniera rocambolesca sul 3-3 a San Gallo).

LUGANO - LUCERNA 2-1 (1-1)

Reti: 20' Lavanchy 1-0; 45' Drager 1-1; 83' Haile-Selassie 2-1.

Lugano: Saipi, Lavanchy (82' Facchinetti), Hajrizi, Maric, Ziegler, Yuri (60' Ruegg), Sabbatini, Custodio (81' Durrer), Lovric, Bottani (69' Aliseda), Celar (80' Haile-Selassie).

Note: Cornaredo, 2'938 spettatori. Arbitri Dudic; Erni, Kurnazca.

Ti-press (Alessandro Crinari)