Mino Raiola in terapia intensiva? Il suo entourage smentisce

MILANO - Il mondo del calcio è in ansia per Mino Raiola, uno dei procuratori di calciatori più importanti e potenti del globo. Secondo quanto riportato dalla Bild, il 54enne si troverebbe in terapia intensiva presso l'ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare (ma non legata al Covid).

Una volta diffusasi la notizia l'ufficio stampa dell'agente di - fra gli altri - Ibrahimovic, Haaland e Pogba ha tuttavia smentito la notizia parlando di "controlli programmati".

Soltanto otto giorni fa Raiola si era sottoposto a un'operazione presso l'ospedale lombardo. Un intervento che era stato definito "programmato da tempo".

Imago, archivio