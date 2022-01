Il Bellinzona punta forte alla Challenge League

BELLINZONA - Le undici vittorie centrate in diciotto partite e il secondo posto della classifica di Promotion League - dietro al fin qui imbattibile Breitenrain - hanno “stimolato” il Bellinzona che, avute le risposte cercate, ha deciso di pensare in grande. All’ombra dei castelli sono infatti convinti di poter correre fino all’ultimo per quel posto lì in alto che vale la promozione in Challenge League.

E per tentare di raggiungerlo si stanno muovendo con attenzione nella finestra invernale di mercato modificando una rosa, tra arrivi e partenze, già comunque competitiva. Il grande colpo, la dirigenza granata, l’ha fatto confermando Sergio Cortelezzi. Attaccante da 14 reti in 13 presenze stagionali, il 27enne era finito nelle mire della Triestina, quinta nella graduatoria del Girone A di Serie C. La corte è tuttavia stata respinta; secondo nostre informazioni il sudamericano rimarrà quindi padrone di casa al Comunale almeno fino a giugno.

Chi nell’impianto granata metterà piede per la prima volta - non da ospite - è invece il ginevrino di nascita Oscar Correia, visto negli ultimi mesi a Chiasso (dove era arrivato a titolo definitivo dal Grasshopper). Esterno di destra, il 24enne porta in dote anche una buonissima capacità realizzativa: in 17 presenze stagionali ha messo a segno 5 reti.

TI-Press