Lugano malamente battuto dallo Young Boys

LUGANO - Il 2021 del Lugano si è chiuso con una netta sconfitta a Cornaredo contro lo Young Boys, impostosi con il netto e inequivocabile risultato di 5-0.

E pensare che il team ticinese - con Saipi in porta - aveva iniziato bene il confronto, costruendosi alcune trame interessanti nei primi 20'. La doppietta di Siebatcheu, in gol al 6' e al 21', e la rete di Camara al 35' hanno però affossato i bianconeri. Questi ultimi hanno pagato a carissimo prezzo alcune disattenzioni difensive, concedendo troppo spazio ai campioni svizzeri, incitati da tifosi che una volta ancora andati oltre ogni limite, imperversando in tribuna.

La situazione è poi precipitata al 49', quando di nuovo Siebatcheu ha chiuso definitivamente il discorso trasformando un rigore (assegnato per una trattenuta di Sabbatini). Non felice, al 61' l'attaccante giallonero ha timbrato di nuovo il cartellino siglando il suo poker personale e rendendo nerissimo il pomeriggio dei ticinesi.

In virtù della battuta d'arresto odierna, la prima in casa dell'era Croci-Torti, i sottocenerini sono stati superati in classifica proprio dagli avversari di giornata. Sabbatini e compagni trascorreranno pertanto la pausa invernale al quarto posto. Si tornerà in campo a fine gennaio.

LUGANO - YOUNG BOYS 0-5 (0-3)

Reti: 6'/21' Siebatcheu; 35' Camara 0-3; 49'/61' Siebatcheu 0-5.

Lugano: Saipi, Hajrizi (58' Yuri), Maric, Ziegler, Daprelà, Sabbatini, Lovric, Custodio (74' Luis Phelipe), Lavanchy, Celar (58' Guidotti), Abubakar (30' Amoura).

